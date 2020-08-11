بالصور.. انطلاق التصويت في مجلس الشيوخ المصري

انطلقت في التاسعة بتوقيت القاهرة من صباح، اليوم الثلاثاء، عمليات التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، ويحق التصويت على مدى يومين لـ 63 مليون ناخب بـ 14 ألف لجنة فرعية في كافة المحافظات ووسط إجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار كورونا.

وتجري عمليات التصويت تحت إشراف نحو 17 ألف قاضٍ بمعاونة 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي وسيتم تعيين 100 نائب آخربن بقرار من رئيس الجمهورية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن بطاقات الاقتراع تحتوي على علامات مائية وحرارية لمنع التلاعب فيها، وتم اتخاذ كافة وسائل التأمين لنقلها إلى المحاكم الابتدائية بكافة المحافظات، وتسليمها إلى لجان متابعة سير العملية الانتخابات.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة.

ووجه اللواء محمود شعراوي بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وبالمحافظات للمتابعة والتنسيق مع كافة غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات ومتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت، وكذا تعقيم وتطهير اللجان، موجها المحافظين باستمرار المرور الدورى على مدار يومي الانتخابات لمتابعة سير عملية التصويت وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وحل أي مشكلات أو معوقات على الفور والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا شعراوي كافة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لافتاً إلى أن الجميع يسعى للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق وفي أجواء من الشفافية والنزاهة، لافتاً إلى أن المشاركة في الانتخابات "واجب وطني" على كافة أبناء الشعب المصري.

وأكد شعراوي أن مهمة المحافظات هي توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وكذا القائمون على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

من جهة أخرى، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أن الوزارة أعدت خطة لمتابعة الانتخابات، تتضمن متابعة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا أثناء العملية الانتخابية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وذكرت الوزارة أن الخطة تشمل الدفع بـ 2858 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، يتم توزيعها على المقار الانتخابية، ومحافظات الجمهورية.

وأضافت أن الخطة تشمل أيضًا رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، لافتًا إلى منع الإجازات للعاملين بالمستشفيات خاصة أقسام الطوارئ، والحروق، والسموم، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة.

ووجهت الوزارة بتوافر ما يقرب من 7 آلاف من الفرق الطبية مدربة على أعلى مستوى، وتواجدهم داخل المقار الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية اللائقة للناخبين والمواطنين.

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ هي أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور في العام 2019 والذي أعاده مرة أخرى بعد أن ألغاه دستور 2014، حيث كان يسمى سابقاً بمجلس الشورى.