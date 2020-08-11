وزير خارجية مصر من بيروت: نلبي أولويات لبنان

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن مصر تعمل على تلبية أولويات لبنان في هذه المحنة بعد التفجيرات التي زلزلت بيروت الأسبوع الماضي.

موضوع يهمك ثمانية أيام مرّت على كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي، مخلّفاً 163 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح حتى... أسبوع على فاجعة لبنان.. حكومة مستقيلة ومجاعة تلوح العرب و العالم

وأضاف وزير الخارجية المصري لدى وصوله بيروت في زيارة تضامن أن مصر ستوفر الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية والإنسانية، والجسر البحري لإعادة الإعمار.

وأكد أن مصر تكثّف الجهود في المجالات كافة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في أزمته.وقال شكري "لدينا توجيه بضرورة العمل الوثيق من خلال الأجهزة الحكومية المصرية لتلبية الاحتياجات والأولويات للبنان في أقرب فرصة ممكنة".

في الأثناء، يقوم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بزيارة إلى بيروت، لتأكيد تضامن الأردن مع لبنان وتنسيق جهود المساعدات.

يذكر أن الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي في الميناء أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 163 شخصاً وإصابة حوالي 6000 آخرين. وتقول السلطات إنه نتج عن حريق أشعل مخزوناً يبلغ 2750 طناً من نترات الأمونيوم شديدة التقلب تم تخزينها في الميناء منذ عام 2013 مع قليل من الإجراءات الاحترازية على الرغم من تحذيرات عديدة من خطرها.

وقد فجّر الانفجار غضباً عارماً أدى لخروج مظاهرات عمت المناطق اللبنانية، دفعت بدورها حكومة حسان دياب إلى الاستقالة.