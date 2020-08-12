مصر تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و24 حالة وفاة، وخروج 1109 متعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95834 حالة، من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.

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وأشارت إلى أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

هذا وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.