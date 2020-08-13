بعد مشادة بالسجن.. وفاة عصام العريان قيادي الإخوان بمصر

توفي اليوم الخميس الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان، إثر أزمة قلبية داهمته في محبسه بالقاهرة.

وذكرت مصادر أن العريان داهمته أزمة قلبية عقب نقاش حاد مع أحد قادة الجماعة داخل السجن، حول الوضع الحالي للجماعة وأخطائها وسياساتها المستقبلية، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعدما فشلت محاولات إنقاذه.

ويقضي القيادي الإخواني عقوبة السجن في عده قضايا، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد مع 10 آخرين، بقضية اقتحام الحدود الشرقية، وحكم آخر نهائي بالسجن 20 عاما في أحداث الاتحادية، والإعدام في قضية فض رابعة.

موضوع يهمك قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إن الحل الوحيد في البحر المتوسط هو الحوار والمفاوضات، مشيراً إلى أن "تركيا... أردوغان يدعو للحوار بعد تصعيد اليونان وفرنسا في المتوسط العرب و العالم

اسمه عصام الدين محمد حسين محمد حسين العريان، من مواليد 28 أبريل 1954 بمدينة ناهيا، مركز إمبابة، محافظة الجيزة وكان مسؤول المكتب السياسي لجماعة الإخوان في مصر، وتدرج في صفوف الجماعة حتى وصل لمنصب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.

شغل منصب الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، وانتخب عضوا في مجلس الشعب المصري في عدة دورات برلمانية.