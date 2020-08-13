مصر.. شاهد غرق عبارة نيلية بركابها في حادث مأساوي

شهدت محافظة البحيرة شمال مصر، حادثا مأساويا، حيث غرقت عبارة نيلية بركابها، فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن الضحايا لانتشال جثامينهم.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بغرق عبارة نيلية تقوم بنقل الركاب والسيارات على جانبي النيل أمام قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة. وكانت العبارة تقل سيارتين وعددا من الموطنين يبلغ نحو 11 شخصا.

ووفق روايات شهود عيان لـ"العربية.نت"، تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثتين، فيما مازال البحث جاريا عن باقي الضحايا.



وقررت السلطات الدفع بعدد من الغواصين والضفادع البشرية للبحث عن الضحايا وانتشال الجثامين، فيما يجري التحقيق في صلاحية العبارة للعمل ومدى قدرتها على استيعاب كل هذا العدد من الركاب والبضائع وموقفها القانوني وسلامة تصاريحها. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.