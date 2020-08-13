وفاة أقدم محفّظة قرآن في مصر عن عمر 90 عاماً

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم عن وفاة الشيخة سميعة بكر البناسي، أقدم محفّظة قرآن في مصر وذلك عن عمر ناهز الـ90 عاماً.

ولدت الشيخة في عام 1930 بقرية ابنهس، بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، كان والدها يعمل نائبا لعمدة القرية ومن أعيان البلد، وكان من أمنياته أن يحفظ أحد أبنائه الذكور القرآن، ولكن لم يحفظ القرآن من أسرته إلا الشيخة سميعة التي ولدت كفيفة وبرغم ذلك حفظت القرآن في كتاب القرية وعمرها أحد عشر عاماً، وساعدها عمها في ضبط الأحكام ومخارج الحروف عند الشيخة.

وكانت الشيخة تتمتع بصوت عذب، مما جعل أهالي القرية والقرى المجاورة يستدعونها للقراءة في المآتم وفي مجلس النساء، كما كان يأتي إليها طلاب العلم من الرجال والنساء والحفظة من المحافظات المصرية ومن خارج مصر من الدول العربية والآسيوية والأوروبية.

موضوع يهمك توفي اليوم الخميس الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان، إثر أزمة قلبية داهمته في محبسه بالقاهرة.وذكرت مصادر أن... بعد مشادة بالسجن.. وفاة عصام العريان قيادي الإخوان بمصر مصر

ومن جهته، قال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء: "لقد كانت الراحلة الكريمة من أعلم حفاظ القرآن وعلم القراءات في مصر والعالم، ويحسب لها أنها أجازت عشرات من الرجال ومن النساء، في الإجازات الثلاث (حفص - ورش - حمزة)، وكان يفد ويأتي إليها طلاب العلم من الرجال والنساء والحفظة من داخل مصر وخارجها ومن الدول العربية والآسيوية والأوروبية ليتعلموا على يديها وينالوا من علمها".