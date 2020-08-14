وفاة ثاني طبيب مصري في الكويت مصاباً بكورونا

توفي، اليوم الجمعة، طبيب مصري من العاملين بالمستشفى الأميري بوزارة الصحة الكويتية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليصبح الطبيب المصري الثاني الذي يتوفى في الكويت بسبب الفيروس.

ولفظ الدكتور عواد عبدالحميد عواد، البالغ من العمر 50 عاما، ويعمل أخصائي أمراض باطنية في الكويت منذ 18 عاما، أنفاسه الأخيرة، حيث أصيب بالفيروس في مايو الماضي، وعانى من مضاعفات كبيرة اضطر على إثرها للبقاء في العناية المركزة لفترة طويلة.

وتحسنت حالة الطبيب قليلا قبل أن تعاود التدهور من جديد، ويفارق الحياة.

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وفِي مايو الماضي توفي الدكتور طارق حسين مخيمر، وهو أول طبيب مصري يتوفى في الكويت، خلال تأديته لعمله بسبب كورونا.