14 جريحا في انهيار بناية بوسط القاهرة والسلطات تجلي سكانها 

أصيب ١٤ شخصا في انهيار بناية بوسط العاصمة المصرية القاهرة، فيما تقوم السلطات حاليا بإخلائها من ساكنيها.

وأعلنت محافظة القاهرة انهيار العقار رقم ٥٠ بشارع قصر النيل مضيفة أنه تجري حاليا عمليات الإنقاذ بعد فصل جميع المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز .

وذكرت أن العقار المنهار يقع على مساحة ١٥٠٠ متر ويتكون من أرضي وأربعة طوابق ويقع به شركة صرافة بالطابق الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وأضافت أنه تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية حيث أسفرت عمليات الإنقاذ عن إنقاذ ١٤ شخصا وإسعاف شخصين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر التعليمي.

وتجري السلطات تحقيقات لمعرفة سبب انهيار العقار وبحث التعويضات المناسبة.