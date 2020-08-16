جريمة صادمة.. قطع زوجته ووضعها داخل أكياس في الثلاجة

جريمة بشعة شهدتها محافظة الجيزة وهزت مصر، حيث عثر على جثة سيدة مقطعة أجزاء داخل أكياس بثلاجة بمنطقة الهرم واتهام زوجها بقتلها.

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وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن المجني عليها تدعى "أ.ف.س" في منتصف العشرينات من العمر، لديها طفلان، تقيم رفقة زوجها "محمود.ش.م"، جزار، في شقة بشارع التأمين الصحي في منطقة الهرم في محافظة الجيزة، واختفى الزوجان في ظروف غامضة منذ الخميس الماضي، وحاولت أسرة العشرينية الاتصال بها لكن هاتفها مغلق باستمرار.

وكشفت تحريات المباحث عن اتهام الزوج بارتكاب الجريمة، وأن المجني عليها كانت قد أقامت دعوى قضائية خاصة بتمكينها من مسكن الزوجية، بعد خلافات بينهما، واعتقد الزوج أنها تنازلت عن القضية، بعد توقيعه على قائمة جديدة بالمنقولات، إلا أنه اكتشف أن القضية ما زالت تنظر بالمحكمة، بالإضافة إلى خلافات أخرى بينهما دفعته لارتكاب الجريمة.

وانتقل خبراء المعمل الجنائي إلى مسرح الجريمة، حيث تم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج المتهم، كما يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحلات التجارية المجاورة للعقار الذي شهد الحادث.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة المجني عليها، حيث أكدوا أن خلافات تجمع بين المجني عليها وزوجها "جزار"، وأنه عقب غلف هاتفها توجه أحد أفراد الأسرة إلى الشقة للاطمئنان عليها، واكتشف صدور رائحة كريهة من داخل ثلاجة، وفوجئ بجثتها مقطعة لأشلاء داخلها.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، وإعداد الأكمنة، لضبط الزوج المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.