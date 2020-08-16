مصر: ندعم السعودية في أي إجراءات لحماية أمنها

أعربت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذها الحوثيون لاستهداف الأراضي السعودية، وآخرها التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة.

وأكدت مصر، على تضامنها ووقوفها مع السعودية في مواجهة هذه "الاعتداءات الغاشمة".

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كما قالت إن القاهرة تؤكد دعمها للمملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي.

وشددت على أهمية الاستجابة لكافة دعوات وقف إطلاق النار في اليمن، وذلك حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، الأحد، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

والسبت أعلن المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة التي قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.