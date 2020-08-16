مع جاليليو وابن سينا.. مصري في موسوعة علماء الرياضيات

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضم العالم المصري الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة، عضو اللجنة الوطنية للرياضيات بالأكاديمية والأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر وعضو اللجنة الوطنية للرياضيات والحاصل على جائزة النيل من أكاديمية البحث العلمي المصرية في عام 2013 وجائزة الاتحاد الإفريقي كوامي نكروما في العلوم الأساسية عام 2019 إلى قائمة علماء موسوعة سانت أندروز العالمية لعلماء الرياضيات.

والموسوعة تصدرها جامعة سانت أندروز الاسكتلندية والتي تضم بين جنباتها السير الذاتية لما يقرب من ثلاثة آلاف عالم من علماء الرياضيات الذين لهم دور وتأثير في تاريخ علم الرياضيات عبر العصور، حيث تضم الموسوعة علماء تاريخيين مثل جاليليو، ابن سينا، وأبو الحسن بن يونس، ومصطفى مشرفة وغيرهم من العلماء الذين سطروا تاريخ علم الرياضيات عبر الزمن.

من جانبه، أوضح الدكتور سامح سرور، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية، أن هذا التتويج لعالم مصري معاصر في الرياضيات يحفز ويدعم ويمنح الثقة لطلاب وعلماء الرياضيات في مصر وأنهم قادرون على الوصول للعالمية بالجهد والإصرار والإخلاص والتفاني وهي صفات يتحلى بها الدكتور عبادة.

يذكر أن العالم المصري الدكتور عبادة حصل على درجة البكالوريوس في مجال العلوم من جامعة أسيوط عام 1962، ثم عين معيداً بالكلية وخلال تلك الفترة تقدم لبعثة تابعة لجامعة الأزهر من خلال إعلان بالجرائد، وتم قبوله وقبل السفر والدراسة بجامعة الأزهر، وبعد ذلك سافر ضمن البعثة لدراسة الرياضيات في إنجلترا بجامعة مانشستر عام 1964، وحصل على درجة الدكتوراه عام 1967، وعضو اللجنة القومية للاتحاد الدولي للرياضيات منذ 1980، ورئيس اللجنة عام 2004، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2005 وجائزة أوزفير الدولية عام 2008، وجائزة النيل عام 2013 وجائزة الاتحاد الإفريقى كوامي نكروما في العلوم الأساسية عام 2019، كما أنتج العالم أكثر من 300 بحث تطبيقي.