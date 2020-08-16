وزيرة الصحة: سنعالج مصابي الثورة السودانية داخل مصر

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعداد مصر الكامل لعلاج مصابي الثورة السودانية بالمستشفيات المصرية، كما أكدت تقديم كافة سبل الدعم للسودان في مجال الصحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار توطيد العلاقات الثنائية ومد جسور التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية بين وزيرة الصحة والسكان المصرية، ونظيرتها السودانية، الدكتورة سارة عبد العظيم حسنين، مساء السبت لبحث سبل التعاون بين البلدين، على هامش زيارتها للسودان ضمن الوفد الوزاري المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

كما كشفت الوزيرة المصرية عن علاج 250 ألف سوداني من فيروس سي ضمن مبادرة السيسي لعلاج مليون إفريقي، حيث تم الاتفاق على إتاحة بروتوكولات علاج فيروس "سي" ونقل تجربة مصر في نجاح مبادرة "100 مليون صحة" للجانب السوداني للاستفادة منها.