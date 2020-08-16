 السيسي: حققنا نجاحا ملموسا في مواجهة كورونا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر حققت نجاحًا ملموسًا فى جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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كما شدد الرئيس السيسي، على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية خصوصًا فى فصل الشتاء المقبل، وعودة المدارس والجامعات لطبيعتها؛ وذلك بهدف عدم عودة الإصابات وارتفاعها بين المواطنين مرة أخرى.

كما وجه الرئيس السيسي، بإنهاء كافة إجراءات التعامل مع مخالفات البناء خلال فترة الستة أشهر.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدي المحطات المركزية الكبري؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت السبت تسجيل 116 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 حالة وفاة، وخروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 58835 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 96336 إصابة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.