أزعج تركيا.. تفاصيل ترسيم الحدود بين مصر واليونان

وافقت، اليوم الاثنين، اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري على الاتفاق الموقع بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

موضوع يهمك كشفت وكالات الاستخبارات الأميركية، أن إيران قدمت مكافآت لمقاتلي حركة طالبان من أجل استهداف القوات الأميركية وقوات... الاستخبارات الأميركية: إيران دفعت لطالبان لضرب قواتنا أميركا

وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق وأن طريقة إقرارها تخضع لتصويت البرلمان.

وذكرت اللجنة في اجتماعها اليوم الاثنين أنه وفق المذكرة الإيضاحية فإن الاتفاق يعد تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما يكون ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E" وفقا للقانون الدولي.

خط التعيين الجزئي

ووفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط " Aشرق " إلى E غرب " طبقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة في ملحق 1 بالاتفاق، على أن يعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة " A شرق " و النقطة " E غرب " ملزما ونهائيا.

وشمل الاتفاق وفق ما كشفته اللجنة على أن يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E"في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الاخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق وامتداد النقطة " E" في اتجاه الغرب.

اتفاق مع دولة ثالثة

ونصت الاتفاقية على أنه في حالة إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.

ويقضي الاتفاق على أنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحدالطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر فيتعين على الطرفين التعاون، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.

وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتضمن الاتفاق على أنه لن يكون هناك محل للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين وعلى أن يدخل حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.

وكانت مصر واليونان قد وقعتا قبل أيام اتفاقية مشتركة تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط.

وقال سامح شكري وزير خارجية مصر إن العلاقة بين مصر واليونان تحكمها مصالح متبادلة وعلاقات مضيفا خلال مؤتمر صحافي مع نطيره اليوناني عقب توقيع الإتفاقية أن الاتفاق يعكس صدق إرادة القيادة السياسة في الدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية، والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي تشهده الدولتان في مختلف المجالات.

وأضاف أن الاتفاق يفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن علاقات الصداقة بين البلدين عامل رئيسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

اعتراض تركي

واعترضت تركيا على الاتفاقية وقالت إنها تعتبر باطلة، ولاغية، مضيفة أن الاتفاق ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية.

ورد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ على ذلك بقوله إنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله.

وكانت تركيا قد وقعت مع حكوكة فايز السراج في ليبيا نوفمبر الماضي اتفاقية بحرية وأمنية أثارت انتقادات دولية عدة، لا سيما من اليونان وقبرص ومصر، ومنذ ذلك التاريخ تفاقمت التوترات بين البلدان الأوروبية وتركيا على خلفية الملف الليبي والتنقيب عن النفط في البحر المتوسط.