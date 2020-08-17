جديد جريمة تقطيع مصري لزوجته.. كاميرات مراقبة تكشف

تواصل النيابة العامة في مصر، تحقيقاتها في الجريمة المروعة التي فجعت المصريين، والخاصة بقيام جزار بتقطع زوجته لأشلاء وتجميدها في الثلاجة.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار الزوج الهارب للتحقيق معه حول الواقعة ومعرفة سبب ارتكابه الجريمة.

وتبين من التحقيقات أن الزوجة اختفت لمده 3 أيام ما دفع أسرتها للبحث عنها كما اكتشفت اختفاء زوجها أيضا واغلاق هاتفه ، ولذلك نشرت اعلانا على مواقع التواصل تطالب فيه بالبحث عن ابنتها وزوجها .

وتبين أن الزوج ويعمل جزارا يقيم مع زوجته المختفية في منطقة الهرم ووفق شهادات الجيران فقد كانت هناك خلافات بينهما بسبب خروجها للعمل بإحدى الشركات دون رغبته، وغادرت منزل الزوجية اثر ذلك، لكن الأسرة تدخلت وقامت بالصلح بينهما .

ووفق أقوال الجيران كان أخر ظهور للزوجة الثلاثاء الماضي، خلال شرائها احتياجات منزلها وبعدها اختفت حتى ظهر أفراد أسرتها ، مساء الخميس، وقالوا إنهم يبحثون عنها وحاولوا طرق باب شقتها دون رد، ما دفعهم للاعتقاد بان الزوجين سافرا لقضاء إجازة خارج القاهرة.

وكشفت كاميرات المراقبة المثبتة بالمحال المجاورة للمنزل عدم خروج الزوجة، ولكنها سجلت خروج الزوج يوم الخميس الماضي في الساعة الـ9 مساء وعودته مرة أخرى بعدها بربع ساعة، ولم تسجل خروجه من الشقة مرة أخرى.

وقال أحد أفراد أسرة الزوجة في التحقيقات إنه استدعى الشرطة التي داهمت الشقة وعثرت على جثة الزوجة البالغة من العمر ٢٥عاما مقطعة وموضوعة في أكياس سوداء داخل الفريزر بالثلاجة واختفاء الزوج.

هذا وقررت النيابة سرعة البحث عن الزوج الهارب وتكثيف تحريات المباحث لكشف ملابسات الجريمة البشعة.