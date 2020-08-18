مصر.. 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، عن تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و 5173 حالة وفاة.

موضوع يهمك وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على الاتفاق الموقع بين مصر واليونان حول تعيين... أزعج تركيا.. تفاصيل ترسيم الحدود بين مصر واليونان مصر

وأشارت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

هذا، وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.