بعد 5 أشهر توقف بسبب كورونا .. مصر تعيد صلاة الجمعة بالمساجد

قررت مصر إعادة صلاة الجمعة بالمساجد بعد توقف دام 5 أشهر بسبب كورونا.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت اليوم الأربعاء، الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري .

وأعلن الوزير ضوابط عودة صلاة الجمعة، وتشمل الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

ودعا الوزير إلى الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وعلى أن تكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

وتقرر عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

وأكد الوزير المصري أنه سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسؤولين مسؤولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

وتعهد الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

وكانت مصر قد أعلنت في مارس الماضي، وقف صلاة الجمعة والجماعة في كافة مساجد البلاد ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

وقالت وزارة الأوقاف إن المصلحة العامة والشرعية تقتضي الحفاظ على النفس، كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها".

وأضافت أنه وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا وما يشكله من خطورة داهمة على حياة البشر، فقد تقرر إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها مع الاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 61562 وخروجهم من المستشفيات .

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الثلاثاء، يبلغ 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.