تداعيات نعي عصام العريان مستمرة.. استقالة أمين عام نقابة الأطباء

لا تزال تداعيات نشر نقابة الأطباء نعياً للقيادي الإخواني عصام العريان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مستمرة رغم تداركها الخطأ وحذف النعي.

فيبدو أن وقع هذا الخطأ على النقابة كان كبيراً في الكواليس، حيث أعلن الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة استقالته اليوم الأربعاء على خلفية نشر هذا النعي.

وجاء في نص الاستقالة: "وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني (باعتباري الأمين العام) من كنت وراء النعي الذي نشر على موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني د.عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين".

ونفى الدكتور إيهاب مسؤوليته عن نشر هذا النعي حيث أضاف: "أؤكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره كما أنني لم أشارك إطلاقاً في هذا الأمر ".

وذكر الأمين العام أن الأمر كان مقترحا اندفع خلفه بعض شباب الأطباء "بحسن نية"، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة، كما يؤكد مجلس النقابة وشباب الأطباء على اعتذارهم عن ما نشر، وأعيد التأكيد على رفضي ذلك.

وأثار نشر نقابة الأطباء نعياً للعريان والذي شغل منصب أمين صندوق النقابة الأسبق والذي توفي في السجن الخميس الماضي، موجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لتورط العريان في عدد من العمليات الإرهابية وانتمائه لجماعة إرهابية.

ونفت النقابة وقت حذف النعي أن يكون نشر النعي تم لأي أغراض سياسية.