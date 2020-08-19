حسم 74 مقعدا ..إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في مصر والتي جرت الأسبوع الماضي.

وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحافي اليوم حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعداً أخرى وفوز القائمة بعد الحصول على أكثر من نسبة الـ 5%.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد أصوات الناخبين المصوتين في الانتخابات، بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 صوتا بنسبة مشاركة 14.23%، فيما بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألفا و741 صوتا و بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألف صوت.

وأعلنت اللجنة عن إجراء جولة الإعادة للانتخابات للمصريين في الخارج يومي الأحد والاثنين 6و7 سبتمبر المقبلين، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر.

وكانت قد جرت يومي الثلاثاء، والأربعاء الماضيين عمليات التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، ووسط إجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار كورونا.



وجرت عمليات التصويت تحت إشراف نحو 17 ألف قاضٍ بمعاونة 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي فيما سيتم تعيين 100 نائب آخرين بقرار من رئيس الجمهورية.

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ هي أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور في العام 2019 والذي أعاده مرة أخرى بعد أن ألغاه دستور 2014، حيث كان يسمى سابقاً مجلس الشورى.