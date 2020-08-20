مصر.. طفل يُلقى بـ "العجان" بغرض القتل والحكومة تتحرك

تعرض الطفل محمد مصطفى (15 عاماً) لحادث بشع لا يخطر على بال، حيث قام أحد العاملين معه في أحد أفران الخبز بمحافظة أسوان بإلقائه داخل إناء العجين بالخباز الآلي بالمخبز وتشغيله بغرض إزهاق روحه بعد مشادات بينهما، ما أحدث بالطفل إصابات بالغة بالحبل الشوكي وخلع بالفقرات العنقية أدت لإصابته بشلل رباعي.

ولاقت قصة "طفل العجان" التعاطف الكبير والاهتمام من قِبَل الحكومة المصرية، حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة الطفل في المستشفى ونقله بالإسعاف الطائر للقاهرة بعد الاتصال بوزيرة الصحة.

وأكد محافظ أسوان لوالد الطفل محمد بأنه سيتابع أولاً بأول حالة الطفل محمد مصطفى وسيتم تقديم كافة التسهيلات الممكنة لأسرته خلال علاجه بالقاهرة.

كما قامت وزيرة الصحة بإجراء مكالمة هاتفية مع الطفل تطمئنه فيها وأبلغته بأنه سيتم علاجه بمستشفى الشيخ زايد التخصصي وسيلقى رعاية طبية كاملة على مدار 6 أشهر مع فترة التأهيل الطبيعي بعد الانتهاء من إجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وقد حصلت العربية.نت على فيديو يصور لحظة تلقي الطفل لهذه المكالمة من الوزيرة.

من ناحية أخرى تم إلقاء القبض على المتهم بالشروع في قتل "طفل العجان" وأمر النائب العام بحبسه على ذمة التحقيقات .

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وبُلِّغت الشرطة في الثامن من شهر أغسطس الجاري بإصابة الطفل/ محمد مصطفى شحات البالغ من العمر خمسة عشر عام من جرَّاء حادث وقع له بالمخبز محل عمله بمحافظة أسوان، ونقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية. وأنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا حدوث إصابة المجني عليه لارتطامه بلوح حديدي بالمخبز وسقوطه عليه.

وشاهدت النيابة العامة اللقطات المصورة للواقعة بكاميرات المراقبة بالمخبز، فتبينت منها حملَ المتهم المجنيَ عليه عنوةً، ووضعه بإناء العجين بالخباز الآلي وتشغيله، ثم محاولة آخرين انتشال المجني عليه وإسعافه لاحقًا.