مصري يقتل نجل عمه رمياً بالرصاص بسبب منشور على فيسبوك

تسبب منشور على فيسبوك في مقتل شخص على يد ابن عمه رمياً بالرصاص في محافظة بني سويف في صعيد مصر.

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وبدأت الواقعة بتلقي ضباط قسم شرطة ببا بمحافظة بني سويف جنوب العاصمة القاهرة بلاغاً من مزارع يبلغ من العمر 75 عاماً، بغياب نجله أحمد البالغ من العمر 30 عاماً، عن مسكنهما بعزبة الزرابي في الجزيرة الشرقية من المدينة.

وعقب تقديم البلاغ بأيام عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الشاب في نهر النيل أمام قرية تل ناروز، التابعة لمركز بني سويف وبها آثار طلقات نارية متفرقة.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى وجود خلافات سابقة بين القتيل واثنين من أبناء عمومته وشوهد آخر مرة بصحبتهما وهما إبراهيم. ع. ط 29 سنة، فلاح، ومحمود. ع. ط 56 سنة، فلاح، حيث قاما باستدراجه بحجة مناقشته في "بوست" نشره على الفيسبوك، وقاما باصطحابه لأحد الأماكن، وأطلقا النار عليه، وألقيا جثته في نهر النيل.

واعترف المتهمان بقيام القتيل بالتشهير بسمعة أحدهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشر صورة له، فعقد العزم على التخلص منه وفي سبيل تنفيذ مخططهما قام المتهم الأول بإعداد سلاح ناري ثم قام الثاني باستدراج المجني عليه لحظيرة ماشية كائنة بقرية تل ناروز بجوار مجرى النيل، وعقب وصولهم جميعا أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية تجاه المجني عليه أودت بحياته، ثم قام الاثنان بسحب جثته داخل قارب وإلقائها في النيل.

وأمر المستشار طارق جلال، المحامي العام الأول ببني سويف، أمس الأربعاء، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.