ترحيب دولي بوقف النار في ليبيا.. "خطوة نحو الحل"

بعد أن أعلنت حكومة الوفاق والبرلمان الليبي في بيانَيْن منفصلَيْن، الجمعة، وقف إطلاق النار، داعيَيْن إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد، بعيد استئناف المفاوضات برعاية أممية، أبدت عدة أطراف دولية ترحيبها بتلك الخطوة، معتبرة أنها تشكل تقدماً نحو تسوية الخلافات والصراعات في البلاد.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بتغريدة على حسابها على تويتر: "نرحب ببيانات البعثة الأممية إلى ليبيا، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، باعتبارها خطوات مهمة لجميع الليبيين. وسيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لتقوله قريباً".

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من جانبه، رحب وزير خارجية الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بمعلومات "مهمة وايجابية" حول ليبيا، وكتب على تويتر "من الأهمية بمكان أن يلتزم كل الأطراف بما اعلنوه. يستحق جميع الليبيين حلا سياسيا وعودة إلى الاستقرار والسلام".

بدورها أعربت الخارجية الإيطالية عن ترحيبها بهذا التطور المفاجئ، وأكدت أنه على الأطراف الليبية متابعة مسار وقف إطلاق النار.

من جهتها، أكدت الخارجية الفرنسية أن إعلان وقف النار في ليبيا خطوة إيجابية.

كما رحبت موسكو بتلك الخطوة، داعية إلى بدء العملية السياسية في ليبيا.

ولاحقاً، شددت وزارة الخارجية الألمانية على أهمية هذا الإعلان، لافتة إلى أنه تطور مهم باتجاه الحل في البلاد التي مزقتها الحرب. وأضافت أن على اللجنة العسكرية المنبثة عن مفاوضات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين (5 + 5) تطبيق وتنفيذ إعلان وقف النار هذا، على كافة الأراضي الليبية.

إلى ذلك، اعتبرت أن رفع الحظر النفطي الذي نص عليه بياناً الفريقين، سيعطي الليبيين أملاً جديداً.

خروج المرتزقة.. وبدء حوار سياسي ليبي

وعربياً، شددت الجامعة العربية على أهمية تلك الخطوة، معلنة ترحيبها بالإعلان المتبادل لوقف النار في ليبيا. وأعرب مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة عن أمله في أن تفضي تلك الخطوة الإيجابية إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية بين حكومة الوفاق والجيش الليبي، في إطار اللجنة العسكرية، بغية التوصل إلى حل دائم للصراع، يقود إلى خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية، ويوقف التدخلات الأجنبية.

من جانبها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان وقف النار في ليبيا، مؤكدة على ضرورة بدء حوار سياسي ليبي يؤسس لحل شامل.

إلى ذلك، رحبت مصر التي لوحت سابقا بالتدخل العسكري إذا ما تقدمت فصائل الوفاق المدعومة من أنقرة إلى مدينة سرت، بتلك المبادرة.

ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 21, 2020

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل إنه يرحب بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الداعيين إلى وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية على كافة الأراضي الليبية، معتبراً ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية.

كما اعتبر أن البيانين سيشكلان خطوة في طريق تحقيق طموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار وحفظ مقدرات البلاد.

ترحيب عربي بوقف النار

من جهتها، رحبت الجزائر بالاتفاق، حيث أعلن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ترحيب بلاده بالدعوة لوقف إطلاق النار.

ودعا إلى تطبيق الاتفاق السياسي بأسرع وقت.

فيما اعتبرت تونس إعلان وقف النار في ليبيا خطوة إيجابية لحقن الدماء، وأكدت أن "إعلان وقف النار خطوة مهمة لحوار ليبي ـ ليبي يؤدي لتسوية شاملة".

كما رحب الأردن بالاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وضرورة انخراط الاطراف الليبية في حوار ليبي-ليبي ومفاوضات سياسية جادة تستهدف انهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن حماية شعب ليبيا الشقيق ومنع التدخلات الخارجية.

الكويت أيضا رحبت بإعلان رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية ورئيس مجلس النواب الليبي بالوقف الفوري لإطلاق النار في عموم الأراضي الليبية.

وقف نار متبادل

وكانت الوفاق الليبية قد أعلنت في بيان، وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، داعية إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها. ودعت إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس/ آذار.

بدوره، دعا البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح في بيان منفصل، إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات، بغية قطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية، وبهدف التوصل إلى تفكيك الميليشيات، وإعادة تصدير النفط بعد فتح حساب مصرفي منفصل لعائداته (من النقاط التي لطالما نادى بها الجيش الليبي والبرلمان).

في حين لم يصدر أي موقف عن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، حتى الآن، إلا أنه كان قد أعلن سابقا ترحيبه بمبادرة القاهرة التي دعت قبل أكثر من شهر إلى وقف النار واستئناف المفاوضات بين الطرفين المتصارعين.

الممثلة الخاصة في ليبيا بالإنابة ترحب بشدة بالتوافق الهام بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية



بيان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج 👈https://t.co/uCZDwSwIjj



بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 👈https://t.co/gYTAnT4NV0 pic.twitter.com/z6kt8oUGb9 — UNSMIL (@UNSMILibya) August 21, 2020

ترحيب أممي

وكانت البعثة الأممية قد رحبت في وقت سابق اليوم بتلك الخطوة المهمة، قائلة في بيان نشر على حسابها الرسمي على تويتر: "نرحب بشدة بالتوافق الهام بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الراميين لوقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السياسية" في ليبيا.

يذكر أن هذا الإعلان المفاجئ من الطرفين أتى بعد أشهر طويلة من رفض حكومة الوفاق وقف إطلاق النار، ما لم تبسط سيطرتها على سرت والجفرة.

وكانت خطوط المواجهة قد استقرت قبل أكثر من شهرين حول مدينة سرت الاستراتيجية، الواقعة في منتصف الشريط الساحلي الليبي المطل على البحر المتوسط وقرب مرافئ النفط الأساسية.

وانزلقت ليبيا إلى الفوضى منذ العام 2011، بعد الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي، ومنذ ذلك الحين انقسمت البلاد، وأتت التدخلات الأجنبية، لا سيما التركية في الفترة الأخيرة لتفاقم الوضع تأزما.