وزنه ربع طن.. السيسي يأمر بعلاج شاب يعاني سمنة مفرطة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعلاج شاب يعاني من سمنة مفرطة حيث يبلغ وزنه أكثر من ربع طن وفقد القدرة على الحركة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الرئيس وجه بسرعة علاج الشاب محمود سمير الذي يبلغ من العمر ٣٥ عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، و بعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده وعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، مضيفه أن وزنه يبلغ ٢٥٧ كيلو جرامًا.

كما أشارت إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة.

وكان رواد مواقع التواصل قد نشروا حالة الشاب وطالبوا الحكومة بالتدخل لعلاجه حفاظًا على حياته ومراعاه لظروفه الصحية والمادية .