جامعة الملك سلمان تبدأ في استقبال الطلاب والدارسين في عامها الأول

بدأت جامعة الملك سلمان الدولية في مصر عامها الأول في استقبال الطلبة والدارسين وذلك بفروعها الثلاثة في مدن شرم الشيخ والطور ورأس سدر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء الجامعة التي تقع بمحافظة جنوب سيناء ضمن 4 جامعات أهلية، بهدف جعلها نموذجاً يُحتذى به في إنشاء مثل هذه الجامعات وفي إطار العمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الشراكة مع جامعات دولية مرموقة.

ويتم استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عن طريق موقعها الإلكتروني الذي يتيح للراغبين في الالتحاق بالجامعة معرفة المجالات المتاحة للدراسة فيها في عامها الأول.

موضوع يهمك أنباء ترددت أمس واليوم عن دكتاتور كوريا الشمالية، كيم يونغ-أون، بأنه دخل في غيبوبة، وأن معظم صلاحياته تم تمريرها إلى... الدكتاتور الكوري "في غيبوبة" ومرر معظم صلاحياته لأخته العرب و العالم

وتحاول الجامعة الوليدة العمل على توفير مناخ يساعد على الإبداع والتميز وتطوير قدرات البحث العلمي والابتكار إلى مستوى عالميّ في المجالات ذات الأهمية الوطنية والدولية.

كما تحاول تقديم برامج علمية نوعية متطورة، تلبى احتياجات سوق العمل، في ضوء المعايير القومية والعالمية المرجعية، مع تعزيز التّميّز في التعليم وكذلك تكوين شراكات استراتيجية مع المجتمع المحلّي ومع جامعات عالمية متميزة، بما فيها الهيئات الصناعية وتقديم الحلول العلمية والاستشارية لمشاكل المجتمع المختلفة وذلك عن طريق إجراء بحوث تطبيقيّة لتلبية حاجات المجتمع.