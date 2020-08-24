مصر.. أمر بضبط المتهمين بقضية الاغتصاب الجماعي بفندق شهير

أمر النائب العام في مصر، المستشار حمادة الصاوي، بضبط المتهمين في واقعة الاغتصاب الجماعي لفتاة في فندق "فيرمونت" بالقاهرة عام 2014 ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

وأمر النائب العام باستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها واستمعت للمجني عليها وعددٍ من الشهود.

وكان النائب العام المصري قد أمر بفتح تحقيق في قضية الاغتصاب التي وقعت قبل 6 سنوات في فندق "فيرمونت" بالقاهرة.

وقال بيان للنائب العام، إن النيابة العامة تلقت كتاباً من المجلس القومي للمرأة مرفقاً به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس تؤكد فيها تعدي بعض الأشخاص عليها جنسياً خلال عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة. وأرفقت بشكواها شهادات مقدمة من بعض الأشخاص حول الواقعة.

وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، مؤكدا أن النيابة العامة ستقوم بإعلان نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا، وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

وتعود تفاصيل الواقعة التي كشفت عنها حسابات على مواقع التواصل، إلى 6 سنوات مضت. وطالب المغردون بفتح تحقيق فيها عقب التستر عليها لسنوات، فيما ردت إدارة الفندق بتأكيدها تقديم مساعدتها من أجل الوصول للحقيقة.

وكشفت التفاصيل أن عدداً من الشباب قاموا بتخدير فتاة داخل الفندق الشهير وصعدوا بها لإحدى الغرف، وتناوبوا على اغتصابها، وقد صوروا الواقعة وتبادلوا الفيديو فيما بينهم.

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وخلال الأيام الماضية، عادت الجريمة للواجهة مجدداً بعد التستر عليها لسنوات، حيث خشيت الفتاة من الإبلاغ إثر تلقيها تهديدات بالقتل، وفق ما ذكرته حسابات خاصة برصد حالات الاغتصاب والتحرش على مواقع التواصل.

وتبين أن هؤلاء الشباب مارسوا نفس الجريمة مع فتيات أخريات.

من جانبه، أصدر المجلس القومي للمرأة بياناً بشأن تعرض بعض الفتيات للتهديدات خشية الإبلاغ عن جرائم الاغتصاب.

وأكد المجلس أنه يقف بجوار كل سيدة وفتاة تتعرض لأي شكل من أشكال التهديد من خلال تقديم سبل الدعم اللازم، مطالباً كل من يتعرض للتهديد بالتواصل مع المجلس حتى يتم اتخاذ اللازم.