بعد أكثر من عام.. فك لغز جريمة "نصف جثة" في مصر

كشفت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة الجيزة لغز "نصف جثة" فتاة الطالبية، حيث تبين من خلال التحريات أن الأب وراء ارتكاب الجريمة.

وأوضحت قوات الأمن أن الجريمة التي تم تنفيذها العام الماضي قام الأب بارتكابها، حيث قتل ابنته وقطعها بمنشار ووزع أجزاء جسدها في منطقة الطالبية وطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

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كما ألقي القبض على المتهم بعد مرور قرابة عام ونصف عن الجريمة، وجارٍ مناقشته حول ملابسات الواقعة.

يذكر أن الجريمة تم تنفيذها صباح الخميس 26 أبريل 2019.

وورد بلاغ إلى ضباط قسم شرطة الطالبية بالعثور على "نصف جثة" داخل حقيبة سفر بمنطقة أرض البحر في الطالبية، حيث تسببت الجريمة وقتها بضجة كبيرة في مصر.