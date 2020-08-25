سقطت من شرفة منزلها وماتت.. والأهل: زوجها قتلها

حادث جديد في مصر راحت ضحيته طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، حيث تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بسقوط ربة منزل من شرفة منزلها في الطابق الثالث بإحدى قرى مدينة طوخ.

وأوضحت تحريات المباحث أن (ف.ص) 23 عاماً، ألقت بنفسها من شرفة منزلها إثر خلافات زوجية بعد علمها نية زوجها الزواج بأخرى.

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كما أمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة واستكمال تحريات المباحث، فيما شككت أسرة المتوفية في هذه الرواية واتهمت الزوج بقتل زوجته بسبب خلافات متكررة بينهما.

ونشر أهل المتوفية استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رافضين فكرة الانتحار ومؤكدين تورط الزوج في قتل الزوجة وإلقائه لها من الشرفة للتخلص منها، كما اتهموه بالاستعانة بشهود زور شهدوا بتواجده في منزل شقيقه وقت الحادث لينجو بفعلته.

يذكر أن الضحية (ف.ص) وزوجها كانا على خلاف دائم رغم أن عمر زواجهما هو عام واحد فقط نتج عنه طفل رضيع.

كما أكدت أكثر من رواية أن الزوج كان ينوي الزواج بأخرى على زوجته بسبب "انشغالها عنه بالرضيع" .

ولا تزال التحقيقات مستمرة، في انتظار تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.