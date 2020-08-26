انتخابات مجلس شيوخ مصر.. 52 مليوناً إلى النيابة العامة

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت مؤخراً، ويبلغ عددهم نحو 52 مليونا للنيابة العامة.

وأعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة.

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كما عقد المجلس اجتماعاً، الأربعاء، لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهى إلى إعداد كشوف بأسماء كل من يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عنه.

وأكد أن الحكومة وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من الانتخابات، واتخذت الهيئة الوطنية كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من كورونا إلا أن البعض تقاعس عن التصويت.

إلى ذلك أوضح أنه بمقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته فسيتم معاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

يذكر أن الهيئة كانت أعلنت نتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع قبل الماضي، حيث أكدت أن عدد أصوات الناخبين المصوتين بلغ 8 ملايين و959 ألفاً و35 صوتاً، بنسبة مشاركة 14.23%، فيما تضمنت قاعدة بيانات الناخبين 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت.

كما أكدت إجراء جولة الإعادة للانتخابات للمصريين في الخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبلين، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر.

وتعد هذه الانتخابات هي أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور عام 2019، والذي أعاده مرة أخرى بعد أن ألغاه دستور 2014، حيث كان يسمى سابقاً مجلس الشورى.