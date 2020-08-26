بـ7 لغات.. مصر تدافع عن حقها في النيل وتدعو لحل توافقي

كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، الأربعاء، أن مصر بدأت تنفيذ خطة لترشيد المياه باستخدام التكنولوجيا، وذلك من خلال نُظم استشعار عن بُعد والتليمتري ونُظم المعلومات الجغرافية في إدارة المياه من المنابع حتى آخر نقطة في شبكة الري.

وخلال لقاء بين الوزير ووزيرة الهجرة مع شباب مصريين بالخارج لاستعراض جهود مصر في إدارة وترشيد المياه وملف سد النهضة، أكد عبد العاطي أنه يأمل أن تسفر المفاوضات الحالية عن الوصول لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملء وتشغيل السد، مؤكدا أن الملف يدار من خلال أجهزة الدولة المختلفة، كل فيما يخصه، حيث تتولى وزارة الري الشق الفني، بينما تتولى وزارة الخارجية الشق السياسي والقانوني.

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كما أكد على أهمية وجود اتفاق يؤدي إلى التكامل الإقليمي بين الدول الثلاث بما يؤدي إلى تحقيق رفاهية شعوبها، مستعرضا جهود الدولة في الحفاظ على أمنها المائي وحقوقها القانونية في حصة مياه نهر النيل.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن المصريين بالخارج يلعبون دورا بارزا في مختلف مراحل مفاوضات مصر في سد النهضة، وكان لهم عدد من المواقف المشرفة والداعمة لحق مصر في الحفاظ على نصيبها من مياه نهر النيل، بدأت بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام البيت الأبيض، نددوا فيها بما سيخلفه بناء سد النهضة من أضرار على مصر.

وكشفت الوزيرة مشاركة المصريين في الخارج في عدد من الحملات الإلكترونية التي تحمل نفس الموقف، وكان أبرزها حملة "النيل حياتنا" التي أطلقتها وزارة الهجرة، وتضمنت إخراج فيلم تسجيلي عن حق مصر في مياه النيل، وإخراجه بـ7 لغات هي: "الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والصينية"، إضافة إلى اللغة العربية، بهدف إيصال صوت مصر للمجتمعات الخارجية.

يشار إلى أنه جرى استئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة يوم الاثنين الماضي على أن تختتم بعد غد الجمعة.

بدوره، قال المهندس محمد عبد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، إن اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث استأنفت أعمالها في التفاوض حول النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاث لمحاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية، وتقريب وجهات النظر سعياً للتوصل لاتفاق متكامل لملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف أنه سيتم إعداد تقرير بكافة النقاط والمقترحات لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي بعد غد الجمعة.