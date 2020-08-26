ضبطوا متلبسين.. هذه تفاصيل أطرف طلب رشوة بمصر

كشفت السلطات المصرية، أغرب طلب رشوة، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة، الأربعاء، حبس مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح شمال البلاد، وباحثا قانونيا بمجلس المدينة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتوسط، وطلب وأخذ رشوة مالية وهدايا عينية من مسؤول إحدى الشركات العقارية مقابل تغيير عداد كهربائي خاص بقرية سياحية بالساحل الشمالي.

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في حين، تخضع القرية لإدارة إحدى الشركات بقرار من لجنة التحفظ على الأموال وتديرها لحساب اللجنة.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين خلال تسلمهما مبلغ 500 ألف جنيه رشوة من مفوض الشركة داخل محطة وقود مجاورة للقرية.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين باتخاذ إجراءات إصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة إلى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة على تغيير العداد الكهربائي للقرية من عداد للغرض الإنشائي إلى عداد دائم، وفي سبيل ذلك طلب المتهمون مبالغ الرشوة، بالإضافة إلى قضاء أسبوعين إجازة لأسرتيهما في شاليه بإحدى القرى السياحية الأخرى بالساحل الشمالي.

واعترف المتهمون بكافة الاتهامات التي وجهت لهم، وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.