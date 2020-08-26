مصر: 141 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

قالت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء إنها سجلت 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة مقابل 138 إصابة و18 وفاة أمس.

موضوع يهمك يوم الجمعة الماضي، وصلت الناشطة الحقوقية اليمنية، فردوس حسين الضلعي، إلى مطار عدن، قادمة من القاهرة، وتوجهت إلى فندق... دبلوماسية يمنية وصلت من القاهرة إلى عدن ثم اختفت فيها اليمن

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها و5298 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.