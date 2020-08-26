ذعر وهلع في مصر.. أم وطفلاها مذبوحون!

في ظروف غامضة، عثر الأهالي في محافظة البحيرة المصرية، مساء الثلاثاء، على 3 أفراد من أسرة واحدة مذبوحين داخل منزلهم.

وقالت مصادر أمنية إنها تلقت بلاغاً من الأهالي في مدينة كفر الدوار يفيد بالعثور على جثث سيدة وطفليها.

كما انتقل رجال المباحث على الفور لمكان الواقعة، وتم فرض طوق أمني حول المنزل والتحفظ على الجثث لمباشرة التحقيق في الجريمة.

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إلى ذلك سادت حالة من الذعر والهلع بين أهالي منطقة منشية النصر، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بعد الجريمة المروعة، وفق وسائل إعلام محلية. وتوافد عدد كبير من أهالي المنطقة إلى منزل الضحايا.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالعثور على سيدة (23 عاماً) وطفلين (3 سنوات) مذبوحين داخل منزلهم.

كما قام مدير النيابة العامة بمناظرة جثامين الضحايا، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك مع تحليل dna للجثث ودماء مسرح الجريمة.

وقررت النيابة تكليف المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها.