المؤشر يرتفع مجددا.. مصر تسجل 206 إصابات بكورونا

عادت حالات الإصابة إلى الارتفاع بشكل ملحوظ في مصر، حيث سجلت وزارة الصحة الأربعاء 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة مقابل 141 إصابة و18 وفاة أمس.

موضوع يهمك قررت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي... انتخابات مجلس شيوخ مصر.. 52 مليوناً إلى النيابة العامة مصر

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها و5317 حالة وفاة".

من جهته، حذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم مع وزيرة الصحة هالة زايد، من التزايد الملحوظ في أعداد المصابين، مشددا على ضرورة متابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، وذلك بما يجنب سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض البلدان.

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة مكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.