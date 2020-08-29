خطف الأضواء.. قصة مصري متفوق يبيع الفريسكا ويحلم بالطب

بابتسامة ملؤها التفاؤل والإيجابية خطف بائع فريسكا الأضواء في مصر اليوم وأصبح محط اهتمام الجميع.

حيث انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صوره أحد المصطافين في شاطئ مصري لبائع فريسكا شاب يدعى إبراهيم عبد الناصر، أثار إعجاب الجميع بإيجابيته وطموحه الكبير.

وقال إبراهيم بائع الفريسكا الذي ورث هذا العمل عن والده للمساعدة في نفقات الحياة، إنه حاصل على الثانوية العامة بمجموع 99,6% من مدرسة شهداء 25 يناير في الإسكندرية، وإنه سيحقق حلم والده بدخول كلية الطب العام المقبل.

ويبدو أن إبراهيم يجيد التخطيط لحياته، حيث إنه لم يتردد في ذكر القسم الذي يخطط للتخصص فيه بكلية الطب وهو قسم "الجراحة العامة".

ثقته وطموحه الكبيران كانا محل تقدير كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شجعوه وتمنوا له تحقيق حلمه والتوفيق في خطواته القادمة.

وأعرب كثيرون عن استعدادهم لمساعدة إبراهيم في تحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب، فيما تمنى آخرون أن تستجيب له الجامعات المصرية بمنحة من منح المتفوقين.

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ويبدو أن هذه النداءات وصلت إلى الحكومة المصرية، حيث أعلن مستشار رئيس الوزراء هاني يونس أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار يحاول التواصل مع إبراهيم لدعمه، أو ربما للإعلان عن توفير منحة تعليمية له.

من جانبه، طلب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، من متابعيه مساعدته في التوصل لهذا الشاب الطموح الذي وصفه بـ"الابن البار" لمساعدته وتكريمه.