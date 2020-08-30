جديد قضية الاغتصاب الجماعي بمصر.. القبض على 3 متهمين بلبنان 

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، القبض على 3 مصريين، متهمين بقضية الاغتصاب الجماعي لفتاة فندق الفيرمونت والذين فروا خارج البلاد قبل صدور أمر النائب العام المصري بضبطهم.

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان السبت أنه ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، ومتهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة.

5 من أصل 7 دخلوا إلى لبنان

وأضافت أنه وعلى الفور، أُعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت السلطات إجراءاتها، حيث تبين أن 5 من أصل 7 كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليستقر العدد على 3 مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت أن المتهمين ، وهم: أ. ط مواليد عام 1988 وع. إ مواليد عام 1990 وخ. إ مواليد عام 1987 ، قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف، ومن خلال المتابعة، تم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة أمنية مساء الجمعة بمداهمة المكان، وتمكّنت من القبض عليهم.

وكانت السلطات المصرية قد تمكنت من القبض على أحد المتهمين في القضية ويدعى أمير زايد أثناء محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين في القضية، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأعلنت النيابة المصرية ملاحقة المتهمين بالجريمة دوليا، حيث ورد إليها ما يفيد بهروب 7 منهم إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة بعد أن صدر أمر بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة.

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وتعود تفاصيل الواقعة، التي كشفت عنها حسابات على مواقع التواصل، إلى 6 سنوات مضت، حيث طالب المغردون بفتح تحقيق فيها عقب التستر عليها لسنوات، فيما ردت إدارة الفندق الشهير بتأكيدها تقديم مساعدتها من أجل الوصول للحقيقة.

وكشفت التفاصيل أن عدداً من الشباب قاموا بتخدير فتاة داخل الفندق الشهير، وصعدوا بها لإحدى الغرف، وتناوبوا على اغتصابها، وقد صوروا الواقعة وتبادلوا الفيديو فيما بينهم، وكانت كلما تستفيق من تأثير المخدرات يعاودون تخديرها مرة أخرى، وعقب انتهاء جريمتهم كتبوا أسماءهم على جسدها.

وتبين أن هؤلاء الشباب مارسوا نفس الجريمة مع فتيات أخريات.