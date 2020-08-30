قصة بائع الفريسكا المصري تخطف الأنظار.. "الحلم تحقق"

أثار شاب مصري الإعجاب وخطف الأضواء، بابتسامته وإيجابيته اللافتة في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، وأثار إعجاب الجميع بطموحه وإصراره، ولم تمضِ إلا ساعات قليلة على انتشار المقطع المصور لبائع الفريسكا المتفوق الذي يحلم بكلية الطب حتى انهالت عليه المنح الدراسية والعروض المختلفة.

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وتفاعلت وزارة التعليم العالي سريعاً مع الفيديو الذي انتشر أمس السبت، حيث اتصل الوزير خالد عبد الغفار بالشاب إبراهيم عبد الناصر بائع الفريسكا المتفوق ليزف له نبأ استجابة الحكومة له وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب، وقال عبد الغفار: "أي جامعة في مصر مهما كان ثمنها يعتبر نفسه من الآن طالباً فيها، ونتكفل بالمصاريف والإعاشة".

ووفرت له الوزارة منحة كاملة لكلية الطب ومبلغا شهريا ليستطيع تخفيف ضغط العمل والتفرغ التام للدراسة، وخُيِّر إبراهيم بين جامعتي الإسكندرية والجلالة، التي تبدأ الدراسة بها العام الدراسي المقبل، لكن إبراهيم اختار جامعة الإسكندرية، حيث يعيش هو وأسرته، ووعد الوزير بإرسال خطاب لرئيس جامعة الإسكندرية بالتكفل بمنحة كاملة لإبراهيم، بشرط أن يحافظ على التفوق.

إلى ذلك، استقبل رئيس جامعة الإسكندرية إبراهيم اليوم في مكتبه ووصفه بـ"نموذج يحتذى وصاحب إرادة وقوة وعزيمة في تحقيق الهدف وأحد صناع الأمل لغيره من الشباب".

بدورها، أعلنت إحدى شركات الاتصالات الخاصة في مصر "اورنج"، دعم الطالب إبراهيم، بكورسات علمية، ومستلزمات تعليمية وخلافه بمبلغ 100 ألف جنيه سنوياً، كما أعلنت إدارة بنك التنمية الصناعية منح إبراهيم شهادة من شهادات البنك وتكريمه.

كما تفاعل مع قصة إبراهيم عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة الذين أبدوا استعدادهم لمساعدته في تحقيق حلمه وتشجيعه، ومن بينهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن الشاب الطموح إبراهيم يبيع الفريسكا مع والده منذ أن كان بالصف الرابع الابتدائي للمساعدة على نفقات الحياة و رغم صعوبة ظروفه والتحديات إلا أنه استطاع أن يكون أحد المتفوقين، حيث حصل على الثانوية العامة بمجموع 99,6% ويحلم بدراسة الطب والتخصص في قسم "الجراحة العامة"، ويقول إبراهيم إنه لا يخجل من الاستمرار في بيع الفريسكا حتى أثناء دراسة الطب لمساعدة والده.