مصر.. تصفية 77 إرهابياً ومقتل 7 عسكريين في سيناء

أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل 77 إرهابيا في سيناء.

وقال الجيش في بيان، إنه تم تدمير 317 وكراً وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، كما تم استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية.

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وكشف أنه تم مقتل 73 يتخذون من الملاجئ أوكاراً لهم، كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين آخرين شديدي الخطورة وبحوزتهم بنادق آلية وحزام ناسف، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حالياً العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة وجار استجوابه.

وذكرت أنه عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية و6 خزنات وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة نارية و3 ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

وقال بيان الجيش، إنه خلال المواجهات قتل وأصيب 7 عسكريين بمناطق العمليات.