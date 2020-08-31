فيديو.. مصرية تعتدي على ضابط شرطة بالشتم ونزع رتبته

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في مصر، سيدة وقد دخلت في مشادة كلامية مع ضابط شرطة طالبها بوضع الكمامة فادعت أنها مستشارة وعضو تحكيم دولي، ثم اختطف منها هاتفها فردت بسبه ونزع رتبته الشرطية.

وطلب الضابط من أحد معاونيه التصوير أثناء تطاول السيدة ليوثق الموقف.

وأظهر المقطع المتداول سيدة مصرية تقف أمام ضابط شرطة في محكمة مصرية وقد رفض مرورها لقضاء ما تحتاجه من المكان دون أن ترتدي الكمامة وتلتزم بالإجراءات الاحترازية، موضحا أنها تقوم بالتصوير في المحكمة.

وأوضح المقطع أن الضابط قال للسيدة إنها في حال عدم إبراز هوية عملها فسيضطر لإحضار شرطية لوضع "الكلبش" في يدها وإدخالها الحجز، لكنها رفضت بشكل قاطع وسبّته بقولها "يا زبالة".

وبحسب المقطع، قام الضابط باختطاف هاتفها النقال من يدها، فما كان من السيدة إلا أن قامت برد فعل معاكس ونزعت الرتب الشرطية من على كتفه مطالبة برد هاتفها.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، إن الأجهزة الأمنية استطاعت القبض على هذه السيدة، منوها بأن الواقعة حدثت في محكمة مصر الجديدة، وأكدت التحريات أن السيدة انتحلت صفة مستشار بالأمم المتحدة لتبرير عدم ارتدائها "الكمامة" والالتزام بالإجراءات الاحترازية.