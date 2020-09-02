مصرع 7 من تجار المخدرات في اشتباك مع الأمن بمصر

لقي 7 عناصر إجرامية وتجار مخدرات مصرعهم، في اشتباك وتبادل لإطلاق النيران مع أجهزة الأمن المصرية في مدينة أسوان جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه تم تحديد أماكن اختباء عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة إدفو، حيث تم إعداد مأموريتين في توقيت متزامن، واستهدفت المأمورية الأولى "4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة"، سبق اتهامهم في عدة قضايا جنائية، أبرزها قضايا: "سلاح، مخدرات، شروع في قتل".

وذكرت أن هذه العناصر حاولت الهروب بمجرد اقتراب القوات، مستقلين سيارة ربع نقل تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية، وبتعامل القوات معهم في تبادل لإطلاق النيران نتج عنه مصرعهم.

وأضافت أنه عثر بداخل السيارة على 4 بنادق آلية، وكميات كبيرة من الذخيرة، وكمية من مخدر الحشيش، وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر (25 كيلوغراما).

وذكرت الداخلية المصرية أن المأمورية الثانية، استهدفت تشكيلا من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء تواجدهم بغرفة مُشيدة من الطوب الحجري داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو، تتخذ مركزا لبيع المواد المخدرة.

وقالت إنه حال مشاهدتهم للقوات، بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، حيث تعاملت معهم القوات بالمثل، وأسفر التعامل عن مصرع 3 من العناصر الخطرة، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلق ناري بالذراع اليمنى وبالساق اليسرى.

وقالت إنه عثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية، وفرد خرطوش، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية، وكمية من مخدر الحشيش، وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر.