السيسي يضم أراضي حزب مبارك لصندوق مصر السيادي

قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ضم أراضي مباني الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزارة الداخلية لملكية الصندوق السيادي لمصر.

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وأصدر السيسي القرار الجمهوري رقـم 459 لسنة 2020، بإزالة صفة النفع العـام عـن عدد من أمـلاك الدولـة العامـة، وعدد من العقارات لصالح صندوق مصر السيادي ومنها أرض ومبنى مجمع التحرير بوسط القاهرة بمساحة 3.055 فدان، وأرض ومبــاني المقــر الإداري لــوزارة الداخليــة القـديم بمــساحة 4.60 فدان وأرض الحــزب الــوطني الذي تم حله بجــوار المتحــف المــصري بمــساحة 3.95 فدان.

وقرر السيسي أيضا ضم أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينـة الـسادس مـن أكتـوبر، وأرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، وأرض حديقة الأندلس وهي حديقة الحيوان سابقا بطنطا.

وأنشئ صندوق مصر السيادي بقرار من رئيس الجمهورية حمل رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل للدولة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة.

وكانت الحكومة قد أعلنت نقل جميع المصالح والدواوين الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة فيما تم نقل مقر وزارة الداخلية من مقرها القديم بمنطقة وسط القاهرة إلى منطقة القاهرة الجديدة في العام 2016.