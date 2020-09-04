"على أعلى مستوى".. مصر تبني سدا في تنزانيا

كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلّف الحكومة بتنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" بدولة تنزانيا على أعلى مستوى.

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وقال مدبولي إن السيسي طالب بأن يكون إنشاء السد معبّرا عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة ولتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاوات على نهر "روفيجي".

وكانت الحكومة التنزانية قد قررت في ديسمبر من العام 2018 إسناد عقد إنشاء المشروع إلى شركات مصرية بتكلفة 2.9 مليار دولار.

يشار إلى أن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا تشهد تعثرا كبيرا بسبب الخلاف في وجهات النظر حول قواعد الملء والتشغيل.

وأكد الرئيس المصري، الخميس، تمسك بلاده بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

وقال خلال لقائه جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، إن مصر متمسكة باتفاق يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكداً الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صميم الأمن القومي المصري.