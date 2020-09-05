بعد تعديها على ضابط.. إحالة "سيدة المحكمة" للجنايات

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في مصر، السبت، بإحالة السيدة المتعدية على ضابط شرطة للجنايات.

وأمر النائب العام بإحالة السيدة نهى الإمام وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف.

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وذكر بيان للنائب العام أن المتهمة تسببت بجروح للضابط، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

كما انتهت النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، مضيفا أن الضابط تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، فقامت بالتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به.

دفاع عن النفس

وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة على الضابط بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

هذا وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وقررت النيابة إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

مقطع فيديو

إلى ذلك، كان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل في مصر لسيدة تقف أمام ضابط شرطة في محكمة وقد رفض مرورها لقضاء ما تحتاجه من المكان دون أن ترتدي الكمامة وتلتزم بالإجراءات الاحترازية، موضحا أنها تقوم بالتصوير في المحكمة.

ونشبت مشادة بين الطرفين قامت على إثرها السيدة بسب الضابط ونزع رتبته ثم تطورت المشادة باشتباك بالأيدي.

وتبين أن السيدة تعمل بالنيابة الإدارية فيما قرر النائب العام إخلاء سبيلها بكفالة مالية.