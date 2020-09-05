وفاة يوسف والي.. أحد أبرز رجال عهد مبارك

توفي السبت الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الزراعة الأسبق والأمين العام للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وأحد أبرز رجال عهده عن عمر يناهز ٨٩ عاما .

وستشيع جنازة والي من مسقط رأسه في محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة بعد ظهر السبت .

شغل والي منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، كما عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء، واستمر في منصبه حتى العام 2004.

كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كما فاز بجائزة الدولة عام 1977 خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات .

عقب ثورة يناير من العام ٢٠١١ اتهم والي بقضية فساد عرفت بفساد الأراضي وتم صدور قرار من النيابة بمنعه من التصرف في أمواله .

كما اتهم وزير الزراعة الأسبق، بتربيح آخرين عبر تخصيص أراض لهم دون وجه حق وخلافا للقانون وتسهيل التعدي على الأراضي التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها.

لكنه حصل على البراءة من تهمة فساد الذمة المالية واستيراد مبيدات مسرطنة.