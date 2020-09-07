جسر جوي بين مصر والسودان لإرسال المساعدات إثر الفيضانات

أعلنت مصر اليوم الاثنين، فتح جسر جوي مع السودان لإرسال المساعدات لمتضرري السيول والفيضانات التي ضربت البلاد.

وأعلن العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، أنه، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقرر إنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بالسودان وتقديم مساعدات عاجلة لدولة جنوب السودان في ظل الأزمة التي تمر بها حالياً.

وكشف أن طائرة نقل عسكرية أقلعت من "قاعدة شرق القاهرة الجوية" متجهةً إلى مطار الخرطوم، وهي محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية.

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كما أقلعت طائرة نقل عسكرية أخرى من "قاعدة شرق القاهرة الجوية" إلى مطار جوباً محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار "لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سوداني".

يذكر أن النيل يشهد ارتفاعاً كبيراً في منسوب المياه لم يسجّله منذ أكثر من قرن ما أدى لفيضانات في السودان.

وبلغت الخسائر البشرية للفيضانات في السودان نحو 100 قتيل و46 جريحا، فيما غرقت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة في ولايات شمال كردفان والخرطوم والجزيرة والقضارف وسنار.