بعد شائعات الإخوان.. أوقاف مصر ترد بالأرقام حول المساجد

روجت جماعة الإخوان على مدار الأسابيع الماضية عبر منصاتها الإلكترونية وقنواتها في الدوحة واسطنبول، شائعات وأخبارا مغلوطة تفيد بهدم الحكومة المصرية للمساجد.

واستخدمت الجماعة فيديوهات وصورا مفبركة وأخرى من أنقاض الحرب في سوريا والعراق للترويج لفكرتهم المشبوهة، ما دفع وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة للرد على مزاعم الجماعة في أكثر من مناسبة، كان آخرها بيانا أصدرته وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء والذي جاء الرد فيه بالأرقام.

وأكد جمعة أن ما تم إنجازه في عمارة المساجد في 6 سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أوصيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر، واصفا ما تقوم به جماعة الإخوان بأنها "تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا".

وأكد وزير الأوقاف أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في 6 سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد.

وأعلن وزير الأوقاف المصري افتتاح 130 مسجدا في يوم واحد هو الجمعة المقبل، منها 53 مسجدًا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية، فضلًا عن المساجد التي وصفها بـ"المفخرة في مجال العمارة الإسلامية"، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الذي أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدي جنوب سيناء، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور، وعشرات المساجد التي صار كل منها أيقونة في مجال العمارة الإسلامية.