تخفيض الكثافة في الفصول مع عودة الدراسة بظل كورونا في مصر

استعدت وزارة الصحة المصرية لبدء العام الدراسي عبر اتخاذها عددا من الإجراءات الاحترازية واتباعها أساليب لرصد الإصابات بفيروس كورونا ووضعها آليات لكيفية عزل ومتابعة الحالات المصابة إن وجدت، حسب ما أعلنته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزراء الصحة والتعليم والإعلام في القاهرة صباح اليوم الخميس للإعلان عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لعودة المدارس بصورة آمنة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إن "مشكلة مثل الكثافة العالية في الفصول سيتم التغلب عليها بتوزيع الطلبة على الأماكن الفارغة في المدارس وعلى أيام الأسبوع"، مشيراً إلى أن كل فصل سيضم بين 20 إلى 25 طالبا فقط.

وأكد توزيع خطة العودة للمدارس على جميع مديريات التربية والتعليم في مصر.

من جهته، حذر الدكتور جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة "اليونيسيف" في مصر من إغلاق المدارس الذي "يمكن أن يؤدي لفقدان معنى العملية التعليمية والأمان الذي توفره للأطفال نتيجة بقائهم داخل المدارس وبعيدين عن الشارع".

وأضاف أن إغلاق المدارس "في بعض الأحيان يعني حرمان التلاميذ من وجبة غذائية هامة كانوا يحصلون عليها خلال اليوم الدراسي، وكذلك حرمان بعض النساء من العمل نظراً لاضطرارهم للبقاء في المنازل من أجل العمل".

وتابع: "لذلك نشجع على عودة المدارس، مع اتباع الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة والحرص"، ممتدحاً الإجراءات التي اتخذتها مصر لتوفير منصات التعلم عن بُعد.

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من جانبه، شدد الفنان أحمد أمين، الذي يساهم في حملة توعية من كورونا، على أهمية الوعي وحسن التصرف وتعديل السلوك للحفاظ على سلامة أطفال المدارس واستمرار العملية التعليمية "التي لا غنى عنها".

في سياق متصل، طالبت الدكتور نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، "بعدم بث رسائل الخوف والهلع في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأوصت باتباع بعض التوصيات، كاحترام التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء المدرسة والاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم تبادل أو استخدام أدوات الدراسة الخاصة بالغير، بالإضافة إلى التهوئة الطبيعية للفصول وتوفير أدوات العزل.