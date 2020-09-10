منظمة الصحة العالمية بمصر: نوصي بعودة الدراسة

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن خطة استقبال العام الدراسي الجديد: "إن المنظمة توصي بعودة الدراسة في مصر مع الحفاظ على صحة الطلاب وطمأنة أولياء الأمور، وتغيير سلوكيات الأطفال والنظافة المستمرة، وعدم إدراج رسائل تخلق الهلع لدى الطلاب" كما أوصت بإدراج "التعلم عن بعد" ضمن المنظومة التعليمية.

وأضافت قصير أن منظمة الصحة تعمل يدا بيد مع مصر لمواجهة انتشار كورونا، حيث إن الصحة والتربية والتعليم هما أساس الحياة، خاصة في ظل هذه الجائحة.

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ولفتت إلى ضرورة التهوئة الجيدة، وتوفير المستلزمات الخاصة بكورونا، و تغيير سلوكيات الأطفال للتعامل بمسئولية ووعي، والتخطيط المسبق مع القطاع الخاص ليكون لهم دور في ذلك.

وثمنت ممثلة منظمة الصحة العالمية جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة الصحة والوزارات المعنية و المجتمع المدني في مواجهة جائحة كورونا منذ فبراير 2020.

وخلال مؤتمر صحفي آخر عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية أمس، أفادت الدكتورة داليا سمهوري أن قرار العودة للمدارس يرتبط بالوضع الوبائي في كل بلد، وقدرة النظام الصحي في الدولة على تتبع المصابين والمخالطين.