هذا موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المصري

أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات اليوم الخميس، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2020 على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات مجلس النواب ستجري تحت إشراف قضائي كامل، وسيكون هناك قاض لكل صندوق.

وأعلنت الوطنية للانتخابات فتح باب التقدم بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتباراً من يوم الخميس 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2020 وعلى كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.

وحدد موعد تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 إلى 23 أكتوبر 2020، على أن تجرى انتخابات الإعادة بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر 2020.

أما عن موعد التصويت لانتخابات النواب بالداخل فتم تحديد يومي 24 و25 أكتوبر، على أن تجري انتخابات الإعادة للداخل 23 و24 نوفمبر.

وحددت الوطنية للانتخابات موعد نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.

وموعد إعلان نتيجة الانتخابات 30 نوفمبر 2020.

أما عن المرحلة الثانية فتجري في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر كما تجري في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر 2020، على أن يتم اعلان النتيجة 15 نوفمبر 2020.

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وتأتي جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020، وجولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر.

وينتهي السباق الانتخابي بالإعلان النهائي للنتيجة في 14 ديسمبر 2020.

ودعا المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين إلى الاطلاع على بيانات المرشحين ودراسة برامجهم والتوقف على توجهاتهم وآرائهم وسياساتهم، وأن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.