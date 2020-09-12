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مصر.. وفاة عزمي مجاهد اللاعب والمسؤول السابق بكورونا

المصدر: القاهرة - رويترز
الراحل عزمي مجاهد
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توفي صباح السبت عزمي مجاهد، مدير الإعلام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، واللاعب السابق لمنتخب مصر والزمالك للكرة الطائرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان مجاهد (70 عاما) قد تألق على المستويين المحلي والإفريقي في سبعينات القرن الماضي، كما مثل منتخب مصر في أكثر من مناسبة دولية.

وفاز الراحل بعدة ألقاب مع المنتخب والنادي، كما توج بجائزة أفضل لاعب طائرة في إفريقيا في 1974، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في مصر أكثر من مرة.

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وتوفي اللاعب والمسؤول السابق في أحد مستشفيات القاهرة بعد إصابته بالفيروس سريع الانتشار في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعمل مجاهد لبعض الوقت في تقديم البرامج التلفزيونية أيضا.

كلمات دالّة

#عزمي مجاهد, #مصر, #كورونا
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