مصر تسجل 153 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة، وخروج 900 متعاف من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 84161 حالة.

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وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 101009 حالات من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.

وأشارت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان المصرية رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.